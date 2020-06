FAM asegura tener un déficit de Bs 500 millones 

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, FAM, Ing. Álvaro Ruiz, en entrevista con El Mañanero señalo que los municipios cuentan con un déficit significativo de 500 millones de bolivianos. Indico que un cosa es lo que se presupuesta y se escribe en un hoja, otra cosa lo que se transfiere y otra lo que se ejecuta.

“Los que nos han transferido son 2.817 millones de bs., lo que hemos gastado los municipios es 3.315 millones de bs. y hay un déficit de 500 millones de bs.”, “El reclamo que tenemos los municipios no es el tema presupuestario, el tema es liquides, presupuesto tenemos lo que no tenemos es platita…”, asevero Ruiz.

Ruiz indico que no se estaría manejando bien la crisis económica que asegura existe en el país, manifestó que durante los últimos meses intentaron sostener una reunión con las autoridades de gobierno sin existo alguno.

“No es que vamos a entrar a una crisis ya hay un crisis económica, y al no saber manejar bien el estado agudiza la crisis, ejemplo: sus propios aliado hoy están haciendo bloqueos demostrando que no hay atención, que no hay coordinación algo que hemos venido reclamando al gobierno central”, indico el Pdte. de la FAM.

Señalo que en horas de la tarde sostendrá una reunión con los presidentes y alcaldes de los departamentos para tomar acciones.