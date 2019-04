Familia fue impactada por un rayo cuando cosechaba papa en La Paz

Cuatro personas miembros de una familia fue impactada por un rayo cuando se encontraban cosechando papa producto de su siembra en el municipio paceño de Santiago de Machaca, la madrugada de este martes. Tres de ellos se encuentran fueron hospitalizados en el Hospital de Clínicas.

La más afectada es una joven que sufrió quemaduras.

“Mi hija había estado gritando, cuando me he levantado poco a poco no había caso de sostenerme, me duele harto un lado de la cabeza, como si me hubiese golpeado con piedra me hizo el rayo. Entonces agarre a mi hija y había estado toda quemada, al igual que mi yerno”, relató la madre.