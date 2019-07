Familiares buscan desesperadamente a sus seres queridos desaparecidos

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

En lo que va el 2019, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, registró al menos 100 casos de denuncias de personas que han sido reportadas como desaparecidas.

Uno de estos dramas es lo que vive Pacesa Reynaga, que todos los días llega a su casa con la esperanza de volver a su sobrina Gloria, que desde aquel fatídico 6 de octubre de 2017 no retornó al domicilio.

"Espero días, semanas, meses a que ella llegue, pero nunca llega. Tengo esa fe que Dios me la traerá a mi hija, para mí es un dolor, veo sus ropitas, sus fotos aquí, pero ella no está. Es un dolor muy grande, me duele", expresó Reynaga desde el dormitorio donde dormía su hija.

La desaparición de Gloria Reynaga (31) se dio cuando fue a almorzar a casa de la familia de su novio, John S. M. (32), en el barrio Roca y Coronado, zona sur de la capital cruceña. Su tía Pacesa comentó que el novio indicó que, después de almorzar, Gloria se fue a la terminal Bimodal con destino a Trinidad, a donde viajaba llevando mercadería, sin embargo, ese día no llegó a Trinidad y no hay registro de ella.

Otra peregrina es Wilma Ortega, que todos los días recurre hasta la Felcc para obtener alguna buena noticia después de que el pasado 14 de mayo desapareció su hija identificada como Angélica.

"Como siempre ella se cepillaba su pelo, me preguntaba si estaba bien, yo le decía que sí, estás bien. Desde esa tarde no sabemos nada de ella, no volvió más a la casa", dijo entre lágrimas.

Uno de los últimos casos de desaparición que se registró en Santa Cruz fue la de Nancy Villarroel Hidalgo (55), que no retornó a su casa desde el mediodía de 9 de julio.

María Hurtado, representante de la Asociación de Apoyo a Familiares Víctimas de Trata y Tráfico de Personas (Asafavittp), espera que las autoridades locales, departamentales y nacionales, puedan emprender políticas en pro de las familias afectadas y para que se apliquen búsquedas exhaustivas de los extraviados.