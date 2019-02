Famoso youtuber escondía un macabro secreto detrás de todos sus videos

Estados Unidos Estados Unidos

El afamado Austin Jones, reconocido por dedicarse a la música y por ser un youtuber muy seguido en las redes sociales, acarrea un problema con la justicia desde el año 2017. Pues detrás de toda la fama que tenía en su generación, guardaba un lado muy oscuro que lo llevó hasta lo peor.

Ocurrió en junio de 2017 cuando la Policía arrestó al joven en el Aeropuerto Internacional de O'Hare, en Chicago. De acuerdo con la denuncia, Jones utilizaba su popularidad para obligar a sus seguidores menores de edad a enviarle material pornográfico.

Jones, tiene más de 500 mil suscriptores en su canal de YouTube y sus cientos de videos fueron vistos decenas de millones de veces, lo que derivó en que el famoso tenga conversaciones con varias adolescentes seguidoras y por la euforia del momento ellas acepten el pedido que les hacía el osado youtuber, donde exigía videos con contenido sexual, para comprobar que eran sus mayores fans.

Jones reconoció pedir esos videos del baile de moda por entonces. "No es algo de lo que esté orgulloso, no es algo que crea que está bien y no debí haberlo hecho", dijo en un video público en su cuenta en el cual pedía disculpas públicas. Pero el joven pedía algo más a sus fans.

En agosto de 2016 inició un chat con una niña de 14 años. "Espera, ¿tienes 14 años?"; "Sí, soy una jovencita", fue la respuesta. A ella la engañó diciéndole que si se creía ser la mayor fanática de sus seguidoras debía probárselo de alguna manera. "Sé que estás tratando de demostrar que eres mi mayor fan. Y no quiero tener que encontrar a alguien más", la alentaba.

La víctima le envió 25 videos explícitos en los cuales se sacaba la ropa y tocaba sus genitales.

En los documentos federales de la acusación contra Jones, se describen además otros trastornos que pasó el youtuber durante su infancia: a muy temprana edad, seis años, una hermana suya que tenía 10 murió. Y además fue abusado sexualmente por un pariente cercano, de acuerdo a The Washington Post.

De eso habla también en su video de disculpas. "No trato de excusarme". Allí cuenta cómo sus padres se separaron cuando era joven y que su papá "era alcohólico" a quien vio por última vez cuando tenía 8 años.

Jones escuchará la sentencia el próximo 3 de mayo donde podría recibir una pena de entre 5 y 20 años de prisión.