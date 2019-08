Farías arribará a territorio boliviano en las siguientes horas   

Súper Deportivo.- César Farías confirmó que las negociaciones para tomar las riendas del seleccionado boliviano marchan por buen puerto e incluso su abogado esta fijando los últimos detalles del contrato en territorio nacional.

“No sé si esto va a salir como primicia. Hoy puedo decir que hay un acercamiento y mi abogado está viajando hacia La Paz. Hay muchos detalles que discutir, porque tampoco la idea es ir y estar inestable”, manifestó el profesional venezolano, en entrevista con el periodista Fernando Petrocelli, la mañana de este martes.

“Creo que el trabajo te va diciendo si te vas o quedas. Si no me va bien, yo soy el primero en irme. Lo que no es bueno es que te vaya bien y te tengas que ir. Veo mucha dicotomía en eso, hoy la experiencia me dice que hay que hacer todo en blanco y negro”, añadió Farías, quien llega al cargo tras protagonizarse una polémica destitución del cochabambino Eduardo Villegas.

“El jueves es muy posible que tenga que viajar y el viernes me siente a charlar con los medios bolivianos”, finalizó Farías, cuya campaña como técnico interino de la “Verde” se resume en tres derrotas, cuatro empates y una victoria.

