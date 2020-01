Fernando Colunga explica por qué no se ha casado

El actor mexicano Fernando Colunga reveló el por qué no se ha casado ni tiene hijos y además comentó cuáles son las dos características que busca en una mujer. En las últimas semanas se ha mostrado abierto en diversas entrevistas, charló con el programa Un nuevo día respecto de su vida personal, un tema que solía mantener fuera del foco de los medios de comunicación.

Cuando la presentadora Rashel Díaz le preguntó cómo un hombre como él aún no se ha casado, el actor explicó:

“Todo el mundo espera que aparezca un papel en una corte y no sabe qué tipo de compromiso hice yo. Lo apruebo, estoy de acuerdo, ni le tengo miedo ni estoy peleado y ¿quién dice que no tengo un compromiso que es más importante que lo que es un papel? También sé y he dicho que tengo un carácter complicado porque traigo toda una locura en la cabeza. ¿A poco es fácil que nos aguanten con los horarios que tenemos?”.

Sobre ese punto, el actor reveló cuáles son las dos características que debe tener una mujer con la que salga: seguridad y confianza y es que a lo largo de su carrera se ha percatado de lo difícil que es para las personas con las que sale aceptar lo que conlleva su trabajo de actor.

“Tiene que ser una gente con gran seguridad, una gran confianza y más con el tipo de escenas que hacemos, las cosas que pasan y la gente con la que convives porque con los horarios hay veces que aunque tú quedes en algo, al momento se mueve el orden de grabación y se vuelve un desastre, a mí me ha pasado que me decían, ‘es que no tienes consideración’, es el trabajo, no soy yo”, confesó.