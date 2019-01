El Fiscal General de Venezuela designado por la Asamblea Constituyente, Tareck William Saab solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aplicar medidas cautelares y el inicio de una investigación preliminar contra el presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado, presidente interino, Juan Guaidó, en una rueda de prensa ofrecida este martes en Caracas, Venezuela.

Saab pidió que se le prohíba la salida del país, la enajenación de sus bienes muebles e inmuebles y el bloqueo de sus cuentas bancarias.

La autoridad judicial explicó que esas medidas forman parte de la investigación que ordenó el TSJ el mismo 23 de enero en que se autojuramentó Juan Guaidó, acusándolo de usurpar las funciones del mandatario socialista Nicolás Maduro.

Tras conocer la medida, Guaidó dijo no sorprenderse de las decisiones del fiscal por considerar que forman parte de una cadena de "amenazas" contra él y el Parlamento de mayoría opositora, que él preside.

"No estoy desestimando una amenaza de cárcel, no quiero que se tome así de nuestra parte. Muy responsablemente les digo que 'nada nuevo bajo el sol'. Lamentablemente, es un régimen que no le da respuesta al venezolano, la única respuesta es persecución, represión", dijo en la entrada del Palacio Legislativo.