Fiscal niega orden de aprehensión contra ex ministro de economía

La fiscal de Materia, Heidy Gil, negó el lunes que se haya emitido una resolución de aprehensión en contra del exministro de Economía, Luis Arce, hoy candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS), en el marco de la ampliación de la investigación por la millonaria malversación de recursos en el disuelto Fondo Indígena.



"Como directora funcional de la investigación no he emitido ninguna orden de aprehensión contra Arce, porque no se puede emitir directamente, sino se debe cumplir procedimientos", dijo a los periodistas.



Gil hizo esa aclaración ante un documento falso de una orden de aprehensión contra Arce que circuló en las redes sociales desde ayer, domingo.



Indicó que la investigación fue ampliada también al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y al extitular de Gobierno, Carlos Romero, quienes prestarán declaraciones informativas luego de emitirse las convocatorias.



Además, el caso alcanza a Jorge Choque y Felipa Huanca, personas que serán también llamadas en próximas horas.



Dijo que previamente se revisará al menos 25 cuerpos de 400 fojas cada uno y si procede se emitirá las citaciones para sus declaraciones en el domicilio registrado en Servicio General de Identificación Personal (Segip) y Servicio de Registro Civil (Sereci).



De acuerdo con el cuaderno de investigación, se menciona el desfalco al ex Fondo Indígena de al menos 121 millones de bolivianos, pero se calcula un daño económico al Estado de 1.000 millones de bolivianos.

