El fiscal de materia, Robert Trujillo, realizó el miércoles el allanamiento de una casa de la ciudad de Cochabamba utilizada como depósito por el Tribunal Electoral Departamental (TED), como parte de la investigación de un presunto fraude detectado por una auditoría a los comicios generales del 20 de octubre pasado.



"Se ha ejecutado hoy (miércoles) el allanamiento correspondiente en horas de la mañana en esta vivienda particular (...), es una vivienda particular que ha sido alquilada por el TED, donde se encuentran archivos correspondiente a la institución", informó a los periodistas.



Dijo que en el lugar, ubicado entre las calles Jordán y Tumusla, hallaron ocho habitaciones con documentos, con información de años pasados, y material electoral utilizado en los comicios generales recientes que estaban en cajas.



Detalló que el lugar fue allanado por la información que proporcionó un técnico del TED, quien estuvo presente en el lugar junto con los investigadores del caso.



"Estamos en proceso de investigación y tenemos todavía que complementar actos investigativos conforme a procedimiento que está haciendo la comisión de fiscales", agregó.



La autoridad judicial no descartó que el Ministerio Público realice en los próximos días el allanamiento de otros bienes inmuebles alquilados como depósitos u oficinas por el TED.

Fuente: ABI