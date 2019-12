Francia dice que está lista para responder con la UE a amenaza de aranceles de EEUU

Por Sudip Kar-Gupta y Benoit Van Overstraeten

PARÍS, 3 dic (Reuters) - Francia y la Unión Europea están listos para tomar represalias si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su amenaza de imponer aranceles de hasta el 100% sobre productos franceses como el champán y las carteras valorados en 2.400 millones de dólares, dijo el gobierno francés el martes.

La amenaza de gravámenes punitivos se conoció tras una investigación del gobierno estadounidense que determinó que el nuevo impuesto francés a los servicios digitales perjudicaría a las firmas tecnológicas de Estados Unidos. El anuncio amenaza con empeorar la disputa comercial entre Bruselas y Washington.

En declaraciones efectuadas el martes en Londres antes de la cumbre de la OTAN, Trump dijo que no permitirá que París se aproveche de las empresas estadounidenses y que la UE trata de forma muy injusta a Estados Unidos a nivel comercial.

El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, calificó como inaceptable la amenaza de Washington y aseguró que el impuesto no discrimina contra las firmas estadounidenses.

"En caso de nuevas sanciones estadounidenses, la Unión Europea estaría dispuesta a responder", dijo Le Maire a Radio Classique. Más tarde afirmó en una conferencia de prensa que "no estamos apuntando contra ningún país".

El impuesto francés del 3% se aplica a los ingresos en concepto de servicios digitales ganados por compañías con más de 25 millones de euros (27,86 millones de dólares) en ventas en Francia y 750 millones de euros (830 millones de dólares) a nivel mundial.

Una investigación de la oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos indicó que el impuesto es "inconsistente con los principios imperantes de la política fiscal internacional".

Según indicó, es "inusualmente oneroso" para firmas estadounidenses como Google de Alphabet Inc, Facebook Inc, Apple Inc y Amazon.com Inc.

(Reporte de Sudip Kar-Gupta, Leigh Thomas y Benoit Van Overstraeten en París; reporte adicional Philip Blenkinsop en Bruselas; escrito por Richard Lough; Editado en español por Carlos Serrano)