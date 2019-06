Neymar niega acusación de haber violado a una mujer en París

El futbolista brasileño Neymar negó una acusación de violación que según el reporte policial al que Reuters tuvo acceso, una mujer dice que la estrella deportiva la agredió sexualmente estando borracho en un hotel en la capital francesa.

El ministerio de seguridad pública del estado de Sao Paulo difundió una declaración confirmando que se había presentado la acusación y dijo que la investigación está aún bajo reserva, sin entregar mayores detalles. El nombre de la mujer no se dio a conocer en el reporte de la policía al que varios medios de comunicación lograron acceder.

La acusación representa un nuevo golpe para el brasileño, cuya reputación internacional se ha debilitado en medio de incidentes de indisciplina.

Neymar publicó un extenso video en su cuenta de Instagram enegando todas las acusaciones contra él y dice ser víctima de extorsión. También lamenta el dolor causado a su familia y comparte mensajes de WhatsApp con la supuesta víctima, incluyendo fotos sugerentes que ella le mandó.

"Estoy siendo acusado de violación", dijo en el video. "Todos los que me conocen, saben de mi carácter y mi naturaleza, y saben que yo nunca haría una cosa como esa ... Lo que pasó es exactamente lo opuesto a lo que están diciendo".

Los representantes del futbolista redirigieron a Reuters al comunicado oficial y acusaron a un abogado de Sao Paulo que supuestamente representa a la víctima de tratar de extorsionar al deportista. Reuters no pudo determinar la identidad del abogado o buscar comentarios sobre las acusaciones de extorsión.

"Enfrentados a este lamentable, ilegal e indignante evento, nosotros repudiamos completamente las acusaciones injustas y, por sobre todo, la exposición en la prensa de una situación extremadamente negativa", dijo el comunicado.

El padre de Neymar, Neymar Santos Sr, dijo previamente en una entrevista a un canal de televisión local que "si no podemos mostrar la verdad rápidamente, esto aumentará. Si tenemos que mostrar los WhatsApps de Neymar y las conversaciones con esta chica, lo haremos, porque es claro que era una trampa".

Agregó que vivían "momentos difíciles".

Según el informe de la policía, una mujer que no fue identificada dijo a los investigadores en Sao Paulo que conoció a Neymar a través de Instagram y que él sugirió que se reunieran en París, donde juega para el Paris St. Germain. La asistente de Neymar le envió boletos de avión y el 15 de mayo se registró en el Hotel Sofitel Paris Arc Du Triomphe, según su cuenta.

El hotel Sofitel no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La mujer dijo a la policía que Neymar llegó al hotel esa noche "aparentemente borracho" y que hablaron y se "acariciaron".

"Sin embargo, en un momento Neymar se volvió agresivo y, a través de la violencia, practicó relaciones sexuales en contra la voluntad de la víctima", dijo el reporte de la policía.

La mujer relató en el informe que regresó a su casa en Brasil dos días después sin reportar la presunta violación a la policía francesa porque estaba "conmovida emocionalmente y temía registrar los hechos en otro país", según el informe.

El Paris St Germain, el club de Neymar, no respondió de inmediato las solicitudes de comentarios. La Federación de Fútbol de Brasil declinó hacer comentarios.

(Reporting by Leonardo Benassatto; Additional reporting by Julien Pretot and Sarah White in Paris; Writing by Gabriel Stargardter; Editing by Daniel Wallis, William Maclean)