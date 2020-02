Italia Italia

Aunque no se ha revelado su identidad se ha reportado que un jugador de la U.S. Pianese de la Serie C, fue hospitalizado por dar positivo a COVID-19 (coronavirus), así lo dio a conocer el diario La Nazione.

El futbolista de 22 años que viste los colores del Unione Sportiva Pianese de la tercera división italiana comenzó a mostrar síntomas el fin de semana pasado de fiebre y malestar general, lo cual le impidió jugar ante la Sub-23 de la Juventus.

Piancastagnio, Siena es una de las zonas de mayor riesgo, por lo que el futbolista decidió ponerse de manera voluntaria en cuarentena. Tras realizarle los exámenes y comprobar su positivo, fue llevado al Hospital Universitario Santa María Alle Scotte en Siena.