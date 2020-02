El delantero del Mónaco es sancionado de forma indefinida por empujar a un árbitro

Francia Francia

El futbolista portugués Gelson Martins, no está pasando por unos de sus mejores momentos después de que el ex Atlético de Madrid, cometió el grave error, de empujar a un árbitro en el partido de este fin de semana pasado Nimes-Mónaco. Dicha falta no le saldría nada barata ya que puede perderse lo que resta de la temporada por sanción.

Por su parte, la comisión de Disciplina de la LFP, dio un comunicado afirmando que el jugador es sancionado de forma indefinida. Todo indica que el atacante del Mónaco, no jugará lo que resta de la temporada. La LFP, habría abierto una diligencia para investigar lo sucedió, ya que en las imágenes se ve claramente como el jugador empuja al árbitro.

El origen del lamentable hecho, fue por la expulsión de uno de sus compañeros mediocampista, por una dura falta que ratificó el VAR, y el motivo del encontronazo de Martins con el árbitro fue por reclamar la expulsión.