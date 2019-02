George Harrison: El Beatle místico que no quiso encadenarse a la fama

George Harrison, "el Beatle tranquilo" o "el Beatle callado", recibió ese adjetivo por ser el de más bajo perfil público de los cuatro músicos que integraron la banda de rock más legendaria de todos los tiempos. Una especie de Houdini con guitarra, con una capacidad casi mágica para escaparse de los lugares incómodos.

Harrison fue el Beatle de las primeras veces. Fue el primero en sacar un disco solista, fue el primero en llegar al tope de los charts, el primero en salir de gira solista, el primero en incursionar en fusiones con música de otras regiones: una precoz world music, el primero en triunfar en la producción cinematográfica, el inventor de los conciertos benéficos.

Desde el principio George debió defender su lugar y se convirtió en el guitarrista principal. Aunque con las peculiaridades que eso implicaba en Los Beatles con John Lennon como el otro guitarrista y el bajo imaginativo y protagónico de Paul McCartney. En el primer álbum no aparece como compositor pero si pone la voz líder en un par de temas en el que se destaca Do you want to know a secret?

Si bien es cierto que al principio George no componía, cuando empezó a hacerlo fue subestimado por sus compañeros. Como si no hubiera más espacio que para Lennon y McCartney y su genio y sus egos enormes. Varios temas de George fueron descartados y los que lograron llegar a ser grabados fueron indiscutibles maravillas, canciones invencibles y eternas como Something, While my guitar Gently weeps y Here comes the sun; esta última le brindó a George un triunfo retrospectivo, póstumo: es la canción del grupo más escuchada en Spotify, con 266 millones de reproducciones supera todas las maravillas de Lennon-McCartney.

En la grabación de Let it Be, George Martin y los otros tres, pero en especial McCartney quien estaba en control de la situación y ejercía una especie de poder despótico, rechazaron varias de sus canciones: Let it down, Isn´t it a Pity y hasta Something.

Ese estado de tensión permanente en el que vivían los Beatles durante la grabación de sus últimos trabajos, en los que las drogas, el cansancio, los amores y las ambiciones de cada uno colisionaban, George dejó el grupo luego de una discusión con Paul. Ni gritos ni escándalos. Simplemente dijo que para él ya estaba bien; sin dramatismo se despidió con un: "Seguro nos veremos una de estas noches en algún club".

Lennon en la célebre canción-enumeración God escribió que "no creía en los Beatles". Y también proclamaba que "el sueño se había terminado". Pero quien llevó eso a la práctica, quien lo entendió primero fue George. Supo que no debía quedar encadenado a esa fama, a la locura, ni siquiera a sus tres amigos. Supo que había vida después de los Beatles. Sin resentimientos porque, al fin y al cabo, había sido una época maravillosa y lo que no había salido demasiado bien tenía su justificación. Así lo explicó: "Éramos cuatro personas relativamente sanas en medio de una locura extrema".

Así, el álbum triple, All things must pass no sólo fue el primer disco de un ex Beatle en llegar a la cima de los rankings sino que es la primera obra maestra que surge de la disolución.

Al año siguiente, George Harrison llevó a cabo el primer concierto benéfico de la historia. Dos presentaciones en un Madison Square Garden repleto en el que se presentó junto a Bob Dylan (que reaparecía en los escenarios tras varios años), Billy Preston, Leon Russel, Ravi Shankar, Eric Clapton, Ringo.

El siguiente disco solista mantuvo el nivel alto, Living in the material world. Aunque después con cada grabación, el nivel de los álbumes decayera y perdiera fuerza. En 1974, también fue el primer Beatle en salir de gira, después de la última del grupo en sus traumáticas actuaciones del 66 repletas de locura, histeria y gritos.

El alcohol y la cocaína habían hecho estragos en su voz (circulan en la web grabaciones de esos conciertos en las que se puede comprobar esto); una voz rugosa, carente de armonía, cansada, como si sus cuerdas vocales hubieran sido reemplazadas por una sierra eléctrica. Su vida personal se desmoronaba. Las críticas fueron lapidarias y George ya no volvió a salir de gira. Sólo hice un breve tour a principios de los 90 por Japón en compañía de Eric Clapton de la quedó registro en un buen disco doble.

En la gira del 74, su esposa Patty Boyd lo estaba por dejar por Eric Clapton. El guitarrista inglés ya le había escrito a la esposa de su amigo, ese himno que es Layla. Paradójicamente, Clapton y Harrison grabaron juntos una versión de Bye Bye love.

Pese al engaño (que George trató de remediar acostándose con todas las mujeres que se le cruzaran, entre ellas Maureen, la esposa de Ringo) la amistad entre Eric y George no se resintió. Harrison no sólo fue invitado a la boda de Clapton con Patty, sino que junto a Ringo tocó para los novios. Cuando le preguntaron dijo: "Prefiero que Patty esté con un amigo, con alguien a quien estimo".

Su primer contacto con la India se dio a mitad de los 60. Su entusiasmo llevó a sus tres amigos hacia allí. Luego sucedió el episodio del Maharishi y el desencanto de Lennon y compañía. Pero George quedó conectado con lo hindú y con su música. Estudió con Ravi Shankar e introdujo la sítar en la música occidental moderna.

El primer disco solista de George, primer disco solista publicado por un Beatle, fue la banda de sonido de una película llamada Wonderwall. George aceptó la oferta porque era un vehículo para dar a conocer música hindú y la obra de su amigo y maestro Ravi Shankar.

Esta conexión con la India profundizó su búsqueda espiritual. Meditación, yoga, filosofía oriental, hare krishna. La cuestión se filtraba en su música. En My Sweet Lord, su primer gran éxito solista, los Hare Krishna y los aleluya se repiten y amontonan en los coros. Antes de continuar detengámonos en My Sweet Lord: un súper éxito que tuvo otro escaso privilegio, fue el primero en perder un juicio por plagio ("Plagio involuntario", dijo el juez) por su innegable parecido con He's so fine de las Chiffons.

Su vida espiritual no incluyó sermones ni proselitismo, o intentos de predicar en cada ocasión pública que se le presentaba. A su vez convivía con todos los placeres terrenales. Una gran colección de autos, la mansión de 120 habitaciones, las drogas y las mujeres.

Mientras editaba discos que no tenían la repercusión de otras épocas. también tuvo tiempo para dedicarse a la producción de cine. Fue quien aportó el dinero para que pudiera filmarse La vida de Brian, la iconoclasta obra maestra de los Monthy Python. Eric Idle, integrante del grupo cómico y amigo de George, explicó: "La financió porque quería ver la película". Posiblemente, la entrada de cine más cara de la historia.

A mediados de la década del 80 su carrera tuvo un nuevo renacer con Cloud Nine, un gran disco pop con producción de Jeff Lyne. When we was fab recordaba, con cariño, sus años de Beatle. El cover de una olvidada canción americana, Got my mind set on you fue un gran hit lleno de guitarras alegres.

En vísperas del cambio de siglo, el 30 de diciembre de 1999, una de sus peores pesadillas. Luego de la muerte de Lennon se mostró, no sin razón, muy preocupado por su seguridad. Ese penúltimo día del siglo pasado, un intruso con alteraciones mentales ingresó en su mansión y lo apuñaló en varias ocasiones. Su propio Mark David Chapman pero sin El guardián entre el centeno en sus bolsillos. Su esposa Olivia redujo al atacante. George estuvo grave y pasó varios días en el hospital.

Pero George murió víctima de un cáncer el 29 de noviembre de 2001.