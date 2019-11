Gerente de Mi Teleférico presenta su renuncia irrevocable al cargo

El gerente de Mi Teleférico, César Dockweiler, presentó el miércoles su renuncia irrevocable al cargo por ética y dijo que cerró un ciclo en su trabajo profesional.

"Por principios personales, por ética profesional, por compromiso con mi país he presentado mi renuncia irrevocable al cargo de gerente ejecutivo, como todo proyecto tiene un ciclo, se inicia un ciclo y se tiene que cerrar un ciclo, mi caso ya me toca cerrar el ciclo de mi condición con este importante proyecto, toca salir, toca dejarlo", dijo a través de un video que se publicó en las redes sociales.



Manifestó que durante estos más de ocho años de trabajo cumplió con la misión fundamental, de mejorar la calidad de vida de la población de La Paz y El Alto con el funcionamiento de las 10 líneas de transporte por cable, además para resguardar las vidas los usuarios y trabajadores.



Recordó que, desde el funcionamiento de la línea Roja hasta la Plateada, Bolivia se convirtió en un referente a nivel internacional por su tecnología en transporte por cable, que fue de interés de medios de prensa y de la comunidad internacional.

"Sin embargo, queda una sensación de haber cumplido, el deber cumplido porque se me dio la oportunidad de prestar un servicio de servir a mi país, de servir a mi población de servir a mis hermanos de La Paz y El Alto, por eso es lo que me llevo con mucha satisfacción", remarcó.



"Quiero agradecer profundamente a Dios por la oportunidad que me dio de servir a mi pueblo. Espero de todo corazón que retorne la paz a nuestro país", subrayó.