Gobernador de Pando da positivo al Covid-19 y renuncia el director del Sedes

El gobernador de Pando, Luis Adolfo Flores, dio positivo a la prueba del Covid-19, mientras que su secretario de Coordinación General, Miguel García, está internado en el centro centinela Perla del Acre, afectado por el mal.

En pasadas semanas, Flores se había desplazado por distintas regiones del departamento del norte boliviano para coordinar la lucha contra la pandemia. Al parecer durante ese recorrido contrajo la enfermedad.

Luis Adolfo Flores se convierte en la segunda autoridad en dar positivo al Covid-19 después que el gobernador del departamento del Beni, Fanor Amapo, fue diagnosticado con el virus el 15 de mayo.

Renuncia el director del Sedes

Kuniaki Murakami presentó este martes renuncia como director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Pando. Emocionado, el galeno anunció que se sumará a la primera línea de combate del coronavirus.

“Me voy con la frente en alto porque di el cien por ciento de lo que podía dar. No me voy a casa, a sentarme y ver televisión, me despido de esta prestigiosa institución para ir a la línea de frente en la lucha contra este enemigo invisible. Me voy con lágrimas en los ojos porque dejo una segunda familia”, afirmó en conferencia de prensa.

Aseguró que deja el cargo con un plan estratégico por tres meses para disminuir el contagio masivo del virus y evitar el colapso en el sistema de salud.

Murakami negó públicamente que haya dado positivo al Covid-19, y se comprometió a seguir trabajando por el beneficio de la población.