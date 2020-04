Gobernador extiende cuarentena en Nueva York hasta el 15 de mayo

Nueva York extendió la cuarentena hasta el 15 de mayo, en coordinación con otros estados vecinos, para seguir evitando nuevos casos de coronavirus, anunció su gobernador Andrew M. Cuomo.

Cuomo señaló que la infección tendría que disminuir considerablemente más antes de pasar a levantar las restricciones que están vigentes desde la noche del 22 de marzo.

“¿Qué pasa después de eso? No lo sé”, dijo Cuomo sobre la nueva extensión al 15 de mayo, informó The New York Times. “Veremos según lo que muestren los datos”.