Hugo de la Fuente, ex superintendente de Hidrocarburo, afirmó que la metodología utilizada en el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) para calcular las reservas de gas natural del país, fue "muy generosa", y por eso dio como resultado 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF). "La metodología que se había utilizado era una metodología muy generosa y por eso teníamos 10 TCF, pero una metodología conservadora nos da 8 TCF, siendo este el resultado correcto", explicó. .



En contraste, el experto dijo que la metodología que utilizó la actual administración del Ministerio de Hidrocarburos, que da como reservas 8,95 TCF, es más conservadora y toma en cuenta el costo que repercutirá sacar el gas del yacimiento.



La Fuente argumento que para medir las reservas de un país, se deben tomar en cuenta una serie de variables independientes, como la "ecuación económica" de un Estado respecto a la participación que tiene en las empresas petroleras que, en el caso boliviano, es alrededor del 50%.



Es decir, si resulta más caro sacar el gas del yacimiento, de lo que ofrece el mercado, no es un buen negocio y cualquier empresa privada suspendería la extracción, pero si el Estado tiene amplia participación en el sector, puede continuar el trabajo y correr el riesgo de seguir con el proceso.



El pasado 27 de noviembre, el Gobierno de Jeanine Áñez reveló que las reservas de hidrocarburos actuales en Bolivia suman solo 8,95 TCF, al 31 de diciembre de 2017, y no 10,7 TCF como había certificado, un año atrás, la firma canadiense Sproule.



No obstante, el Ministerio de Hidrocarburos aseguró que los negocios de venta de gas a Argentina y Brasil continúan sin riesgo, garantizando el abastecimiento al mercado interno.