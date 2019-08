Gobierno no declarará “Desastre Nacional”

Ante los pedidos de activistas, biólogos, religiosos y políticos opositores para abrogar el Decreto Supremo 3973, que amplía la frontera agrícola, y la declaratoria de desastre nacional por los incendios en la Amazonía, el vicepresidente Álvaro García Linera indicó que el Gobierno puede atender la emergencia.

“Desastre Nacional es cuando dices: ‘No puedo hacer nada como Boliviano’, yo digo no, como boliviano no me siento rendido (…) Porque entre desastre y emergencia, en la última utilizas todos los recursos del estado, más la ayuda internacional. En el desastre decimos como bolivianos no podemos, vengan extranjeros a ayudarnos”, explicó el vicepresidente.