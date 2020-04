Gobierno no descarta ampliar cuarentena en el eje troncal de Bolivia

En una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda de la Red Uno, el ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, no descartó la ampliación de la cuarentena en el eje troncal del país por el incremento de casos de coronavirus que hasta el momento registró una cifra de 194 casos positivos y 14 muertes.

“Es probable, creo que sería esa una solución (…) técnicamente, quienes están trabajando en ese tema es la gente del Ministerio de Salud, de Planificación, todos los sectores harán la evaluación; las mismas Fuerzas Armadas, la Policía, creo que es importante hacer una evaluación”, aseveró la autoridad.

Núñez aseveró que al Gobierno le interesa “la vida” de los bolivianos por lo que en próximos días se dará a conocer la decisión tomada en función a los datos oficiales.