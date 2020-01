Gobierno: "Se construirá un aeropuerto internacional en Potosí"

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias, se reunió con las principales autoridades de la Gobernación, la Alcaldía, la Brigada Parlamentaria y el Comité Cívico de Potosí, acordando con ellas la construcción de un aeropuerto internacional en esa región del país, en el marco de los ejes del trabajo para beneficio del departamento en la Agenda de Responsabilidad Compartida (ARCO).



En la oportunidad lo participantes de dicha reunión firmaron un acta en la que el Gobierno nacional como los subnacionales se comprometieron, en plazos establecidos, a realizar nuevos análisis técnicos al proyecto a fin de garantizar la operatividad del aeródromo potosino.



"Gracias a las gestiones de la brigada, de Comcipo, del gobernador, del municipio y todas las fuerzas vivas hemos construido una Agenda de Responsabilidad Compartida, y es responsabilidad de los actores meter los goles. Y queremos meter los goles en ese ARCO para Potosí", declaró Arias, citado en un boletín de prensa.



El ministro dijo que lamentablemente se obviaron pasos que ahora se debe resolver de forma coordinada.



"Aquí hay un obstáculo, no le pongamos más obstáculos, busquemos una forma para dar soluciones en el marco de la legalidad", puntualizó.



La cabeza del Ministerio de Obras Públicas llegó a la Villa Imperial acompañado por los viceministros de Transporte, Jamil Zavala, de Viviendas, César Clavera, el director nacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Boris Terán, y el director ejecutivo de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), Johnny Vera.



En el encuentro se logró reunir al Gobernador de Potosí, Omar Veliz, el alcalde de la Villa Imperial, Luis Alberto López, y la dirigencia del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), para atender las demandas de la población en temas de carreteras, viviendas y aeropuertos.



"Esta es la verdadera democracia, cuando el color del partido no importa y lo que importa es la gestión. Agradezco su presencia, se respetan las posiciones políticas, pero se debe pensar siempre en la gestión y en el bien común", expresó el ministro.



Precisamente, Arias y la comisión del ministerio se apersonaron a los terrenos donde se debe construir el Aeropuerto Internacional de Potosí, que es una de las demandas recurrentes de esa región que no fue atendida en los años del anterior Gobierno.



Asimismo, la autoridad recordó que durante años se formó políticamente en las minas de Siglo XX y Catavi, junto a dirigentes históricos como Filemón Escobar o los hitos del sindicalismo minero Juan Lechín y Simón Reyes. Por ello, destacó la labor de los potosinos en la recuperación de la democracia.



En el tema de obras, Arias fue responsable al expresar que desde el Ministerio de Obras Públicas se trabajará en atender las demandas de Potosí, pero como parte del Gobierno Constitucional de Transición, los meses de gestión son cortos para comprometer la conclusión de grandes proyectos de infraestructura.



Sin embargo, la gestión no va a parar hasta el último día, con visitas a las regiones, para trabajar sin pausa de feriados o fines de semana, para cumplir con los compromisos que sean asumidos, dijo.

Fuente: ABI