Gobierno: "Tomaremos medidas legales contra agresores de la policía en el trópico"

Mediante una conferencia de prensa, Arturo Murillo, ministro de Gobierno y Luis Fernando López, ministro de Defensa, responsabilizaron a dirigentes cocaleros las agresiones físicas que sufrieron efectivos policiales durante la jornada de ayer en el trópico cochabambino, que se encontraban en el lugar dando cumplimiento al decreto 4200 contra el coronavirus.

Cumpliendo órdenes superiores, luego de largas negociaciones con alcaldes y dirigentes del Trópico de Cochabamba, al menos 85 efectivos policiales ingresaron la mañana del jueves a la región del trópico cochabambino, sin embargo fueron expulsados por los dirigentes, argumentado que su ingreso no fue consensuado.

Dando respuesta a estas agresiones, el ministro Murillo, anticipó que se tomarán medidas legales contra los responsables, evitando todo tipo de confrontación violenta contra los dirigentes.

“Vamos a seguir trabajando en patrullas conjuntas. Los dirigentes cocaleros, buscan la confrontación. No iremos a la confrontación, no vamos a jugar ese juego, somos de la cultura de la vida, no de la muerte, tomaremos acciones legales contra las personas responsables de los abusos contra nuestra policía nacional en el trópico cochabambino”, señaló Murillo.

Por su parte el ministro López, expresó estar "indignado", por las acciones tomadas contra los policías, quienes se encontraban cumpliendo una orden, de "preservar la vida".

“Nosotros somos de la cultura del diálogo y ante esta actitud beligerante, malintencionada, la respuesta que tendrán es seguir preocupándonos de la salud de los bolivianos (…) No se le va a dar el gusto a la violencia, vamos a seguir por la vía de la paz”, afirmó el ministro de Defensa.

Los efectivos policiales expulsados de Villa Tunari, Shinaota y Chimoré, no solo sufrieron agresiones físicas, sino también robo de sus teléfonos móvil.