Una reacción de Griezmann en Twitter molesta al Barcelona

El delantero del Barcelona Antonie Grizmann que llegó este año al club procedente del Atlético de Madrid ha vuelto posicionarse en el foco mediático y no precisamente por sus goles como aún se espera de él, si no que en la red social Twitter se le escurrió un “like” que era mejor no haber dado.

Antonie le había dado “like” a un publicación de un usuario llamado “Cholista”, que había escrito: “aunque no lo digamos, mucho lo pensamos, cuánto se te echa de menos” y aunque después el delantero culé borró su reacción, ya era demasiado tarde.

La acción estuvo el tiempo suficiente en la red social para que varios usuarios la vieran, ocasionando que el Barcelona le hiciera la advertencia de tener "mayor cuidado en sus redes".