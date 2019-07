Griezmann: "Si tengo que pedir perdón, lo haré en el campo"

Barcelona, España Barcelona, España

Ya es de la familia culé. Antoine Griezmann ofreció este domingo su primera rueda de prensa como jugador del Barcelona. El francés se mostró encantado por vestir la azulgrana y con ganas de apaciguar los ánimos de aquellos que puedan estar enfadados por las calabazas que le dio a los catalanes el año pasado.

Con el dorsal '17' porque es su preferencia, el 7, chocaría con Coutinho, que sigue en el club a la espera de acontecimientos, el talentoso futbolista francés dio unas palabras iniciales antes de responder a las diferentes preguntas: "Agradecer a la Real Sociedad, que me regalaron mi primer contrato profesional. Agradecer a Cerezo, al Cholo, al Atlético y a todos los compañeros que me han ayudado a ser un jugador importante para mi club y mi selección. Gracias al Barcelona por darme otra oportunidad. Acepto el reto y vengo con muchas ganas".

Antes de la rueda de prensa, Griezmann firmó un contrato por cinco temporadas y una cláusula de 800 millones acompañado por su mujer e hijos, padres y varios amigos. También estaba Bartomeu y los responsables del área deportiva.

“Jugar en el Barça es un nuevo reto y no quería quedarme en mi zona de confort, por lo que buscaré mi sitio en el once, además de intentar ganar la Liga y la Champions, que es lo que me falta”, convino el atacante, reacio a entrar en polémicas con el Atlético: “Solo tengo admiración y respeto hacia ese club, donde lo he dado todo desde el principio hasta el final”.

“Estoy contento por poder tomar mate con Messi. En la NBA es LeBron y en el fútbol es él. Es una leyenda para mi hijo y lo será para sus hijos, por lo que es un orgullo jugar ahora a su lado”. ¿Pero qué ha cambiado de un curso a otro?, le cuestionaron. “Tengo una familia que mover, una hija que estaba en el cole…. Mi mujer estaba bien allí y yo también. No estaba preparado para dar el paso. Pensaba que me faltaba algo en el Atlético por ver y este año ha sido diferente”, explicó. Aunque, consciente de que hay afición dolida por su decisión pasada, apostilló: “Nunca me he arrepentido porque quería hacerlo y mostrar lo que no se ve. Ahora estamos juntos y vestiré la camiseta del Barça, y si tengo que pedir perdón lo haré en el campo, que es donde mejor hablo”.