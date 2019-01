Grupo militar intentó una sublevación contra Maduro y hay protestas en Caracas

En Venezuela se suscitó un conato de levantamiento militar encabezado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, que publicaron un video desconociendo al presidente Nicolás Maduro, desde un comando de Cotiza, zona norte de Caracas, desde donde llamaron a la población a salir a las calles en protesta contra el gobierno “socialista”.

El Gobierno de Venezuela, a través de un comunicado, informó que detuvo a un "reducido grupo de asaltantes" de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que la madrugada de este lunes robó dos vehículos, un lote de armamento militar y sometió a varios funcionarios en Caracas.

En las redes sociales circularon una serie de videos donde el sargento mayor de tercera de la GNB Luis Alexander Bandres Figueroa, uno de los supuestos responsables, manifestaba que desconocía "completamente al régimen" y hacía un llamado "al pueblo de Venezuela" a que saliera a las calles. "Es ahora o es nunca", decía.

Bandres fue detenido cuando estaba haciendo una entrevista telefónica con una radio colombiana por las Fuerzas del Acciones Especiales y el Servicio de Inteligencia en el puesto de Cotiza, en Caracas, donde estaban los sublevados.

Vecinos del sector Cotiza, en Caracas, continúan protestando este lunes en los alrededores de la zona, pese a la represión por parte de funcionarios del cuerpo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), luego de que se conociera el alzamiento militar, publicó el diario El Nacional.

El observatorio de internet de NetBlocks -encargado de monitorear la libertad y las restricciones en la red- informó que el gobierno venezolano realizó interrupciones y bloqueos a las redes sociales durante los incidentes ocurridos hoy lunes en Caracas, luego de un levantamiento militar contra el gobierno.

NetBlocks recolectó información y evidencia técnica sobre las cuentas de Twitter e Instagram afectadas durante la represión en la capital de Venezuela.

Sin embargo, Facebook parece estar fuera del alcance de la censura, hasta el momento. "YouTube también parece estar parcialmente afectado, aunque las plataformas sociales como Facebook siguen estando disponibles al momento de escribir", indicaron desde NetBlocks.

Confirmed: Twitter and Instagram restricted in #Venezuela following incident in #Cotiza, Caracas #KeepItOnhttps://t.co/8Vu0ef1i6V pic.twitter.com/9OXG8JgTXl