Guaidó se juramentó como presidente interino de Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, encabezó el acto de juramentación como presidente Interino de Venezuela en medio de una marcha opositora que se realiza este miércoles en ese país, contra el gobierno de Nicolás Maduro, donde juró que asumirá las competencias del Ejecutivo.

“Hoy 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución (...) ante dios todopoderoso, Venezuela (...) juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional”, declaró con la Constitución en la mano y delante de miles de manifestantes que acudieron a la concentración en el municipio Chacao, Caracas.

En respuesta inmediata, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su conformidad con la acción y alentó a otros gobiernos de Occidente a aprobar el anuncio y a reconocer a Guaidó como “presidente interino” del país. Canadá siguió los pasos de su vecino.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK