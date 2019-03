Juan Guaidó sobre Maduro: Este es un régimen sádico que llevó a Venezuela a la miseria

Caracas, Venezuela Caracas, Venezuela

Juan Guaidó, “presidente interino de Venezuela”, aseguró este lunes en el Palacio Legislativo que la falla eléctrica nacional no tiene precedentes en la historia del país y que agrava la crisis humanitaria en el país. "Seguimos insistiendo en el ingreso de la ayuda y de soluciones a la crisis, que bloquea, taponea y quema quien usurpa funciones hoy en Miraflores. Sentimos que las cosas no van bien y no podemos comunicarnos con nuestros familiares en el exterior.

"Pacientes con desnutrición severa muriendo en brazos de sus madres, cuando no podemos comprar alimentos porque está todo cerrado, entiendo perfectamente la desesperación", indicó Guaidó, quien solicitó al cuerpo de diputados la aprobación del decreto de alarma nacional. El mandatario interino señaló que Nicolás Maduro comanda un "régimen sádico que llevó a Venezuela a la miseria". "¿La Fuerza Armada Nacional va a seguir escondiendo al dictador, o se esconden detrás de las faldas de Miraflores? El ministro de Defensa aseguró que no ocurría nada, a pesar de que había conatos de saqueos y muerte en el país".

El presidente de la Asamblea Nacional aseveró que no se enviará más petróleo a Cuba.

"No vamos a seguir permitiendo que nuestra gente pase hambre mientras se roban el dinero de Venezuela. No vamos a permitir el 'chuleo' discriminado. Solicitamos la cooperación internacional para hacer efectiva esta medida, para dar el petróleo a nuestra gente que lo necesita en esta emergencia nacional".

Guaidó llegó al Palacio Legislativo, que tuvo un bajón eléctrico previo a la sesión, antes de dar inicio al debate para aprobar la modalidad del estado de excepción en la nación. En la declaratoria del estado de alarma, se ordena a la FANB que disponga las movilizaciones que sean necesarias para que brinde la debida protección tanto a las instalaciones como a los funcionaros de Corpoelec.

También se ordena a los funcionarios de seguridad abstenerse de impedir u obstaculizar las “legítimas protestas del pueblo venezolano mediante las cuales expresan no solo su rechazo al deplorable estado en que se encuentra el sistema eléctrico del país sino, sobre todo, su inmensa indignación hacia quienes con su ineptitud y corrupción”.