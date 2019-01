HBO revela la fecha de estreno de Juego de Tronos con un siniestro teaser tráiler

HBO sorprendió a los seguidores de Juego de Tronos con un abuena noticia, pues el próximo 15 de abril se estrenará la octava y última temporada de esta esperada serie, además para tenerlos más contentos aún, lanzó un teaser tráiler.

El vídeo se centra en tres de los miembros de la familia Stark que aún están vivos: Jon (Kit Harrington), Sansa (Sophie Turner) y Arya (Maisie Williams). Lo cual hace que se pregunten, ¿por qué no aparece Bran (Isaac Hempstead Wright)? Cabe destacar que el tráiler no incluye metraje de los nuevos episodios, esta enigmática escena no forma parte de la historia, sin embargo, hay pistas de lo que está por llegar.

Posiblemente, el gran detalle del vídeo es la pluma. Como han señalado ya en Internet algunos seguidores de 'Juego de Tronos', la pluma es una referencia a una escena del primer episodio de la serie: Robert Baratheon (Mark Addy) la dejó en la tumba de Lyanna Stark (Aisling Franciosi). Y ahora vemos cómo cae al suelo cuando pasa por su lado Jon Snow...

Esta pista, unida a lo que ya mostraron en la séptima temporada, deja ya muy claro el origen del héroe. La cuestión es: ¿cómo reaccionará Daenerys (Emilia Clarke) cuando descubra que hay otro miembro de la familia Targaryen... y precisamente está compartiendo cama con él?