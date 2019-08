Hermano de la gimnasta Simone Biles, detenido por un triple asesinato

Ohio, EE.UU. Ohio, EE.UU.

Tevin Biles-Thomas, hermano de la laureada gimnasta olímpica estadounidense Simone Biles, cuatro veces campeona del mundo, ha sido acusado de un triple asesinato tras un tiroteo la pasada Nochevieja, según ha informado la revista People.

De 24 años y oriundo de Cleveland, Biles-Thomas ha sido imputado por asesinato, homicidio involuntario, asalto criminal y perjurio, según un comunicado emitido por la policía de esta ciudad del Estado de Ohio. Está detenido y a la espera de la lectura de cargos, que tendrá lugar el próximo 13 de septiembre, según informa el diario The New York Post.

Los hechos ocurrieron en un apartamento de alquiler de AirBnb en el centro de la ciudad durante una fiesta la pasada Nochevieja, alrededor de las 23.30. Un grupo que no estaba invitado a la misma entró en la casa, los anfitriones les invitaron a marcharse y continuación se produjo un altercado en el que hubo disparos. Tres jóvenes de 19, 21 y 23 años fallecieron. Otras dos personas, que resultaron heridas, lograron sobrevivir.

La policía identificó al hermano de la aclamada gimnasta como el autor del tiroteo y lo ha arrestado en Fort Stewart, en el Estado de Georgia. Biles-Thomas es miembro en activo del ejército de Estados Unidos y, hasta el momento, no se han podido establecer los vínculos que le unían con las personas fallecidas.

Simone, Tevin y sus otros dos hermanos no tuvieron una infancia fácil. Vivieron sus primeros años en un hogar disfuncional debido a los problemas con el alcohol y las drogas de sus padres. El progenitor abandonó a la familia y los hermanos fueron ingresados en un orfanato. De allí los rescató su abuelo materno que, junto a su segunda esposa, adoptó a los niños.

"Cuando era más pequeña me preguntaba qué habría sido de mi vida si no hubiese pasado nada de esto. A veces todavía me pregunto si mi madre biológica se arrepiente y querría haber hecho las cosas de manera diferente, pero evito plantearme estas preguntas porque no las tengo que responder yo", comentó Simone Biles en una entrevista.

El fiscal del condado de Cuyahoga especifica en el comunicado emitido por las autoridades que la detención se ha producido gracias a la implacable persistencia de los detectives de homicidios de la policía de Cleveland que ayudaron a resolver este caso.

Hasta el momento, ni la gimnasta olímpica, considerada la mejor del mundo (e incluso de la historia), ni sus representantes han hecho declaraciones sobre el caso. Ella solo publicó un crítico tuit la noche del jueves donde decía: "Comiéndome mis sentimientos. No me dirijáis la palabra".