Hija de Edith González se despide de su madre con una tierna carta

El programa ‘Ventaneando’ de México fue el escenario donde el hermano de Edith González habló de los detalles tras la muerte de la afamada actriz. Víctor González conmovió a una sensible opinión pública que lamenta la partida de una actriz que interpretó papeles inolvidables en las historias de las telenovelas latinoamericanas.

Su hermano leyó dos cartas escritas por la sobrina y la hija de la actriz, Constanza, para despedirse de Edith tras su fallecimiento.

Constanza Creel González, le escribió una emotiva carta a su mamá, donde evidencia la admiración que su madre despertó en ella.

La carta

“Mi mamá fue una persona formidable. Era una excelente madre, nunca tomó como excusa su trabajo para no serlo. De pequeña me acuerdo que sin importar que tan tarde o cansada llegara de trabajar, siempre me daba un beso y, a la mañana siguiente, no le importaba que la levantara a las seis de la mañana para jugar”,