Hija de Steven Spielberg se lanza como actriz porno

EE.UU. EE.UU.

Steven Spielberg tiene 7 hijos, de los cuales ninguno es muy afín a acudir a estrenos y eventos donde quienes portan un apellido tan célebre como el del director americano suelen darse a conocer.

Pero en esta oportunidad uno de ellos ha decidido cambiarlo todo y conceder una entrevista que se ha convertido en noticia mundial. Se trata de Mikaela George, de 24 años, adoptada por Spielberg y su esposa, Kate Capshaw, en 1996 tras haber nacido.

El secreto que ha revelado Mikaela es que está decidida a forjarse una carrera como actriz porno y bailarina en un club de striptease. Y todo con el apoyo de su poderoso progenitor, a quien se lo contó hace sólo unos días a través de FaceTime, ya que ella reside en Nashville (Tennessee) a más de 3.200 kilómetros del hogar familiar, en Hollywood. La reacción de sus padres, al parecer, no fue la de molestarse sino que estaban intrigados, según ha contado la joven.

"No hago esto para hacerle daño a nadie o por despecho, sino porque quiero hacer honor a mi cuerpo de una manera lucrativa. Creo que cuando vean lo lejos que he llegado desde lo más abajo, donde me encontraba hace un año y medio, echarán la vista atrás y se darán cuenta de que han educado a una chica muy segura de sí misma. Tengo ganas de hacer este tipo de trabajo, puedo satisfacer a otras personas. Es algo que me hace sentir bien porque no me siento violada" afirma Mikaela, quien se describe a sí misma como un animal sexual.

Por ahora, la hija del director de Parque Jurásico ha elegido como nombre artístico Sugar Star y ya ha publicado una serie de vídeos eróticos y autoproducidos en PornHub. Vídeos que después ha retirado, aunque sólo de manera temporal, porque está a la espera de que le sea concedida la licencia de trabajadora sexual de Tennessee.

"Siempre he sido una persona de naturaleza muy sexual, lo que me ha metido en problemas antes. No de una manera depredadora, sino en el sentido de las personas aquí en el sur no se sienten cómodas con eso", asegura.

Esos cortos caseros tienen un título que hace referencia al generoso tamaño de los pechos de Mikaela, como Una mujer de senos enormes se da placer en un ambiente tranquilo. Y, al parecer, han tenido un buen recibimiento principalmente entre hombres blancos mayores.

Mikaela está comprometida con Chuck Pankow, un jugador de dardos profesional 26 años mayor y que, según cuenta la futura estrella del porno, también la apoya.