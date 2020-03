Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

El hijo de la paciente que fue diagnosticada con coronavirus en el municipio de San Carlos, habló la noche del jueves en el programa Que No Me Pierda (QNMP) y relató el drama que está viviendo su mamá como su familia, luego que fueron puestos en cuarentena por las autoridades en Salud en Santa Cruz.

Desde su domicilio en la localidad de Buen Retiro, a 13 kilómetros al norte de San Carlos, el hombre manifestó que como familia están sufriendo más por la situación que atraviesa su mamá en la capital cruceña después de atravesar una viacrucis la tarde del miércoles en una ambulancia cuando no pudo ser atendida en los hospitales ante el rechazo de los trabajadores en salud y la población quienes se opusieron a su internación.

"Más afectados estamos por la situación que está viviendo mi madre en Santa Cruz que por los síntomas del coronavirus", dijo el familiar al iniciar la entrevista con la presentadora Cecilia Bellido, en contacto telefónico.

Indicó que de los 8 hermanos solo cuatro de ellos compartieron un churrasco con su progenitora el domingo 8 de marzo, en un domicilio ubicado en el barrio Nuevo, en Buen Retiro. Indicó que el motivo de la recepción se produjo porque su mamá llegó a Santa Cruz el sábado por la madrugada procedente de Italia.

"Mi madre vino completamente sana desde Italia, es mentira que llegó a contagiar. Llegó el sábado y no presentaba ningún síntoma, la llevamos al hospital el domingo porque presentaba un poco de fiebre. No es como dice la gente, me disculpan, pero la gente está publicando burreras. Mi madre no llegó infectada ni a morir a su tierra", recalcó.

El hijo comentó que el retorno de su mamá estaba planificado y que los pasajes fueron comprados desde hace un mes atrás. También señaló que su mamá pasó por los controles correspondientes en Italia y en el aeropuerto de Madrid, en España.

