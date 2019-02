Historia: Don José tiene 70 años y vive abandonado a su suerte

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Dos perros adoptivos son sus compañeros de viaje mientras él recorre las calles sosteniendo una carretilla con chatarras, latas y algunas maderas que comercializa en algún punto de la ciudad para subsistir y comer, tanto él y sus mascotas.

Ese es el trabajo diario que a sus 70 años realiza don José Niemes, quien vive solo en un domicilio en el barrio Los Sauces de la zona norte de la capital cruceña, y donde el equipo de Notivisión llegó para conocer su historia.

Él contó que por su edad no lo aceptan para trabajar y que "las cosas que la gente le da él procede a venderlo para poder comer", como viviendo a su suerte. Aquella declaración la comentó cuando no había ingerido nada de comida, porque no logró vender los residuos que recoge en las calles.

Don José manifestó que tuvo una esposa y un hijo, éste último que según sus declaraciones es médico y vive en Argentina. Sin embargo hoy, afirma, la única familia que lo acompaña son los canes que los acogió en su precaria vivienda. "Ellos tienen carne porque a mí me regalan quintos, me gasto la plata en ellos", expresa.

Notivisión conversó con dos vecinas que al observar la situación de don José, decidieron brindarle una ayuda "por su humildad y cómo es él como persona".

Uno de los números de referencia que dejaron las voluntarias para cualquier ayuda es el 76655859.