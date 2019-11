Hombre muere “por falta de asistencia médica debido a bloqueos en Sucre”

Sucre, Bolivia Sucre, Bolivia

Una persona se desvaneció en la calle y falleció por falta de asistencia médica oportuna, luego de que la ambulancia que se dirigía a atenderlo, no pudiera llegar hasta el lugar por causa de los bloqueos, según información del director departamental de Bomberos de Chuquisaca, Ángel Tito Lucero brindada este miércoles al medio estatal ABI. El hecho ocurrió en inmediaciones de la avenida Germán Mendoza.

"El personal de bomberos con la respectiva ambulancia para auxiliar a una persona herida tomó rutas alternas para eludir los distintos puntos de bloqueo, nuestro objetivo fue tratar de llegar al lugar, pero no se pudo avanzar, por lo que la persona que debíamos asistir falleció por la falta de asistencia médica y oportuna", dijo el funcionario a ABI.

La autoridad policial dijo que la persona fallecida estaba en situación de calle y aún no fue no identificada, tenía entre 45 y 50 años de edad, quien no pudo soportar el frío producto de la intensa lluvia registrada en los últimos dos días.

Lucero precisó que la víctima falleció antes de que llegue ayuda de Radio Patrullas 110 y la Unidad de Bomberos, en inmediaciones de la avenida Germán Mendoza.

"Nosotros llegamos hasta el barrio Olímpico por la avenida Ostria Gutiérrez, se avanzó por todos los medios y no se logró ese objetivo, al parecer la víctima es una persona en situación de la calle, que no soportó la lluvia y no pudo guarecerse", sostuvo.

Fuente: ABI