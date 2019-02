Hugo Dellien es el tenista boliviano del momento, y no es para menos, luego de derrotar a Berlocq por dos sets con los parciales de 6-3 y 7-6, con su letal servicio logró meterse por primera vez en un cuadro principal de un torneo ATP500, y ahora espera su rival de primera ronda.

“Fue un partido muy difícil, donde sabía que iba a luchar hasta el último minuto y así fue. Venía el partido muy controlado hasta el 5-2 del segundo set y él empezó a jugar mucho mejor, yo me empecé a poner más tenso, se me vinieron muchas cosas a la cabeza, sabiendo que pasar al cuadro principal significaban muchos puntos y dinero, creo que eso me jugó un poco en contra, pero gracias a Dios retomé mi nivel y lo cerré en el tie break (muerte súbita)”, contó Dellien.

Hoy se enfrentará al argentino, Guido Andreozzi, en la segunda ronda de la qualy (clasificación). El Tigre de Moxos puntualizó que espera seguir sumando victorias, experiencias; añadió que está contento de poner a Bolivia nuevamente en el cuadro principal.