Humérez: "No puede haber territorio nacional sin presencia del Estado"

Daniel Humérez, viceministro de Régimen Interior y Policía, afirmó que no puede haber territorio en Bolivia sin la presencia del Estado, en referencia al trópico de Cochabamba donde aún no logró ingresar la Policía para desempeñar sus funciones.



"Tenemos la firmeza que se hará la incursión de la Policía, no puede haber territorio en Bolivia sin presencia del Estado", dijo en su discurso durante la entrega de equipos a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).



Humérez manifestó que se está programando la incursión de las fuerzas del orden a esa región para restablecer el estado de derecho, la seguridad ciudadana y prevenir la comisión de delitos referidos a la delincuencia, violencia contra las mujeres, niños y adolescentes.



Dijo que aún el Ministerio de Gobierno trabaja "minuciosamente" en el tema debido a que es complejo.



Aseguró que el proceso de diálogo con movimientos sociales del trópico avanza y está orientado a restablecer la presencial policial y el funcionamiento de sus unidades.