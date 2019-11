ICE encierra a niños inmigrantes en hoteles para acelerar sus deportaciones

Es lamentable transmitir noticias como el caso de ésta que trata sobre grandes compañías hoteleras del país que siguen permitiendo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) que albergue a detenidos indocumentados en sus habitaciones, pese a haber condenado públicamente esta práctica hace sólo unos meses.

Al menos 17 jóvenes migrantes fueron retenidos temporalmente por ICE en hoteles en agosto y septiembre, según datos oficiales proporcionados al abogado Carlos Holguín, quien recibe informes mensuales del Departamento de Seguridad Nacional sobre las ubicaciones de niños detenidos, al estar encargado de supervisar el cumplimiento por parte del Gobierno del acuerdo judicial Flores, que dicta cómo los menores inmigrantes deben ser tratados bajo custodia.

CREDO Action, el grupo activista que presionó a los hoteles para evitar esta práctica, indicó que esto ayuda a ICE a “acelerar las deportaciones”. Añadió que, si los hoteles se negaran a colaborar, contribuirían a debilitar la capacidad de ICE para llevar a cabo redadas masivas, especialmente aquellas dirigidas a familias, ya que muchos centros de detención no permiten alojar niños.

Cinco jóvenes inmigrantes fueron retenidos en hoteles de la cadena Choice (que incluye Comfort Inn, Quality Inn, Sleep Inn y Clarion, entre otros) en agosto y septiembre, según CNN. Tres fueron alojados en un establecimiento de Comfort Suites en agosto, y dos se hospedaron en Sleep Inn & Suites en agosto y septiembre.

Choice Hotels no ha negado ni confirmado esta información. Esta cadena, junto a Marriott, Hilton, Best Western, Wyndham, Hyatt, IHG y MGM Resorts, declaró en julio que no desea que sus instalaciones sean usadas por ICE para albergar a inmigrantes detenidos.

Choice había dicho anteriormente que no tenía conocimiento de que a ninguno de sus hoteles de franquicia, que operan de modo independiente, “se les pida que sirvan como centros de detención”. La compañía explicó a CNN que comunicó su posición a principios de este año, pero cada propiedad gestiona sus reservas y contratos.

“Estamos trabajando para tomar medidas proactivas adicionales para garantizar que los hoteles de la marca Choice no se usen como centros de detención, examinando el lenguaje usado en las reglas y regulaciones de nuestra marca, y considerando cambios para establecer una mayor claridad en el futuro”, señaló la cadena en un comunicado.

A través de un portavoz, sin referirse a ningún caso específico, ICE dijo que ha utilizado durante mucho tiempo hoteles para albergar temporalmente a extranjeros ilegales mientras están pendientes de ser liberado o transferido a otra instalación, y que la estadía típica es una o dos noches.

Señaló que los hoteles pueden usarse en casos de emergencia para retener a inmigrantes, incluidos niños que se encuentran solos y en camino a centros de detención. Los datos públicos de ICE muestran que Dragon Gate Inn -de la cadena Best Western- también se ha utilizado para albergar a inmigrantes detenidos en el pasado, algo que ha hecho desde hace más de una década.

Cuando se le preguntó, la compañía dijo en un comunicado que ya no ofrece ni proporciona alojamiento a ICE. No aclaró cuándo se realizó el cambio de política o si la empresa había tenido conocimiento de estas estancias. Mientras tanto muchos hoteles lo siguen haciendo.