IDIF confirma ocho fallecidos por los enfrentamientos en Sentaka

El Alto, Bolivia El Alto, Bolivia

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó el miércoles la muerte de ocho personas registrados en los conflictos en la zona de YPFB en Senkata, El Alto, donde grupos enardecidos intentaron frenar el operativo policial-militar para el traslado de cisternas con combustible y garrafas de gas.

Andrés Flores, director del IDIF, informó que se realizó la autopsia médico legal a dos víctimas, mientras que las otras seis son veladas en una capilla de Senkata, ubicada en la ciudad de El Alto, aledaña a La Paz.

"El Instituto de Investigaciones Forenses puede informar que existen dos cadáveres en la morgue del Hospital de Clínicas de nombres Edwin Juchamani Paniagua y Ruddy Cristian Vásquez", indica el comunicado que dio a conocer la Fiscalía.

Las otras seis personas fallecidas fueron identificadas como Juan José Tenorio Mamani de 23 años, Joel Colque Patty (22), Antonio Ronaldo Quispe Ticona (23), Pedro Quispe Mamani (37), Clemente Eloy Mamani Santander (23) y Devi Posto Cusi (34).

Asimismo, señaló que el número de heridos en la reyerta de Senkata son seis; dos por impactos de bala que fueron identificados como Jesús Colla Cusi y Juan José Gutiérrez Aroba.

Flores agregó que los proyectiles utilizados son armas cortas de calibre 22 y 9 milímetros, no reglamentarias.

"Gran porcentaje de los fallecidos tienen lesiones a nivel de la cabeza y del tórax", expresó.

En la víspera, los manifestantes ingresaron a la planta en poder de dinamita, por lo que la Policía y las Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo para desalojarlos, ante el riesgo de una explosión de gran magnitud si se afectaba alguno de los depósitos de combustibles.

La noche del martes en conferencia de prensa, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, aseguró que las Fuerzas Armadas no realizaron ni un solo disparo contra los manifestantes durante esta acción conjunta.

Jerjes Justiniano, ministro de la Presidencia, indicó en el programa Que No Me Pierda que los movilizados eran grupos vandálicos y no los mismos ciudadanos alteños.