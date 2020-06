Impactante fractura de dedos de Tony Hawk

El amor al deporte siempre puede más, sobrepasa edades e incluso algunas enfermedades. Un claro ejemplo en, el legendario skater Tony Hawk, de 52, quien todavía continúa disfrutando de la patineta junto a su hijo y amigos.

En su cuenta de Instagram, Hawk, compartió la grave lesión que sufrió en su mano derecha, cuando realizaba una sesión de entrenamiento en una pequeña piscina vacía que utilizaba como una mini rampa.

“La piscina era más pequeña de lo que esperaba, así que no me puse almohadillas (protecciones), comparándola con una mini rampa. La sesión fue divertida hasta que de repente me encontré en el fondo de la piscina con los dedos doblados en nuevas direcciones. Fue entonces cuando lamenté no usar todas las protecciones”, se lamentó a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

“Una enfermera revisó mis dedos y dijo que se veían ‘oscuros’. Eso agilizó mi atención, y me asignaron de inmediato a una habitación cuando llegó una máquina de rayos X. Aparentemente, ‘oscuro’ es el color de la pérdida de circulación extrema. En 30 minutos, mis dedos estaban de nuevo en su lugar y ya no estaban oscuros”, relató.

“Como patinadores profesionales, aceptamos que las lesiones son inevitables y la perseverancia es la clave del éxito. Pero todavía duele lastimarse, especialmente a mi edad. Y todavía regresaré por más”, agrego el californiano.

Finalmente, en una nueva publicación en su cuenta de Instagram, mostró las radiografías que le realizaron y explicó: “Tuvieron que cortarme el anillo antes de devolver mis huesos a su posición vertical. Todavía están doloridos, rígidos e hinchados pero los puedo usar. Y todavía amo mi trabajo”.