Impacto de coronavirus afecta importaciones bolivianas

El presidente de la Aduana Nacional de Bolivia, Jorge Hugo Lozada, aseguró que el coronavirus está afectando la economía boliviana debido a que las cargas de mercadería destinadas al país no llegan generando déficit en las tributaciones.

“El tema del coronavirus va afectar la economía mundial y Bolivia no va estar exenta de ello ya que los puertos de China se han visto afectados por varias semanas de un trabajo anormal y eso ha significado que una cantidad de contenedores que tenían que salir a Bolivia no lo han hecho, por lo tanto en este mes de marzo y abril nos vamos a ver afectados con la llegada de mercadería que normalmente viene de estos puertos chinos a través de los puertos chilenos ingresan a Bolivia y estos no van a llegar y por lo tanto los tributos se van a ver afectados en Bolivia”, aseveró Lozada.