India recluta a Jon Snow para campaña antidrogas

Recientemente la Policía de Bombay (India) publicó un ingenioso mensaje en su cuenta oficial de Twitter, utilizando un meme de Jon Snow —personaje de la serie "GOT"— en el marco de una campaña contra el consumo de drogas.

"Cuando un amigo te propone probar las drogas", reza el mensaje de las fuerzas del orden, acompañado de la frase "No lo quiero". En la serie, Jon Snow repite esa última frase para dejar en claro que no desea reclamar el Trono de Hierro.

El tuit incluye la etiqueta #GOTit?, haciendo un juego de palabras con las iniciales del título original de la serie (Game of Thrones) y la expresión 'got it?' ('¿entendido?' o '¿comprendido?', en inglés).

Los usuarios aplaudieron la originalidad y la relevancia del meme, publicado durante el pico de popularidad de la producción de HBO, apenas un día después de que se transmitiera su último episodio.

En hora buena las grandes campañas en beneficio de todos.