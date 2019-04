Industrias agonizan tras cientos de horas sin luz en Venezuela

Hiperinflación, desplome de los pedidos y una huída de los empleados fueron algunos de los obstáculos que la empresa de Antonello Lorusso debió enfrentar en los últimos años en la ciudad industrial de Valencia, Venezuela.

Pero desde marzo, la empaquetadora de azúcar y granos debe sobrevivir a un nuevo desafío: la falta de luz.

Las fallas eléctricas que han paralizado gran parte del país también han interrumpido la producción. Un lunes de abril sólo funcionaba una máquina para abastecer el único pedido de mercadería que Lorusso había recibido.

Las otro ocho que se veían en el sitio estaban apagadas, una realidad que se repite desde marzo cuando en todo el mes empaquetó lo que solía procesar en un sólo día con la ayuda de un generador eléctrico.

"La semana pasada la luz vino de forma muy intermitente. No sé decir cuántas horas hubo luz (...) entre 24 y 30 horas en toda la semana", dijo el dueño de Distribuidora Marina que como la mayoría de los empresarios no logra operar con los cortes imprevistos, que lo dejan sin comunicación, agua y personal.

"No hay información (...) no sabemos si (las interrupciones de electricidad) se prolongan o no", agrega Lorusso, en una zona industrial a dos horas de la capital.