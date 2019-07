Inés Quispe  de Salinas  asume las riendas del “Tigre” 

Súper Deportivo.- Inés Quispe de Salinas, esposa del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, asumió las riendas de The Strongest, esta noche. El inédito hecho se registró durante la Asamblea Extraordinaria de Socios “Atigrados”, quienes la posesionaron en el cargo por aclamación.

“Quiero agradecer a los hinchas por la confianza y prometo trabajar duro para no defraudarlos. Jamás dejé sola a la institución; pese a que habíamos renunciado me comprometí a apoyar al cuerpo técnico y así lo hice hasta hoy. Grande fue la sorpresa cuando me nombraron y ahora solo queda asumir este reto”, sentenció Quispe, quien deberá cumplir cuatro años de gestión.

La mandamás del club “Atigrado” tiene planificado conformar su directorio en los siguientes días, al momento cuenta con sus hijas como principal apoyo para afrontar este desafío. “Mi familia es querendona del fútbol y tengo su apoyo en todo momento. Quiero todo lo mejor para mi club y tenemos que ser campeones”, sentenció.

Las primeras contrataciones que se concretaron bajo su dirección fueron de los futbolistas Harold Reina y Saúl Torres. “Con esto cerramos el tema incorporaciones”, finalizó Ricardo Llano, actual encargado del Comité de Fútbol.



Periodista.- Ángela Apaza