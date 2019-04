Un padre de familia intentó quitarse la vida ingiriendo veneno para ratas en la ciudad de El Alto, como medida de presión porque sus familiares no le permitían consumir bebidas alcohólicas.

El coronel Freddy Medinaceli, subdirector de la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Crimen, calificó el caso como un “hecho sui generis” por lo insólito de sus motivaciones y explicó que el sujeto procedió a ingerir el veneno después de sostener una acalorada discusión con su esposa.

El hombre de 38 años de edad fue trasladado al Hospital del Norte de la ciudad alteña donde recibió atención médica y los galenos procedieron al lavado gástrico para salvarle la vida.

El hecho ocurrió el fin de semana, según reportes policiales. El hombre se encuentra fuera de peligro.

Medinaceli informó que el hombre será procesado y remitido a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), porque su acto está considerado como un acto de violencia familiar.

“El caso va a ser remitido a la Felcv por cuanto esto no deja de ser una clase de violencia psicológica, violencia economía que el mismo daba a su familia so pretexto de que no le dejan compartir, libar bebidas alcohólicas”, indicó.