Jair Reinoso concretó su naturalización

Súper Deportivo.- Jair Reinoso culminó los tramites de su naturalización como boliviano, la tarde de este jueves y aseguró que su objetivo es continuar mostrando un buen nivel futbolístico para ser considerado en la selección a futuro.

“Estoy muy contento con esta noticia. Hace rato que estaba queriendo que el trámite me saliera por todo el cariño que siempre le he tenido a este país. Me siento muy feliz con poder decir que soy boliviano”, manifestó Reinoso, en oficinas de migración.

Respecto a formar parte del seleccionado y aceptando que aún le falta cumplir con tiempo de residencia para ser tomado en cuenta, el delantero “Atigrado” no pudo ocultar la satisfacción que le causaría una convocatoria. “Dios quiera que sí y todo se pueda, quisiera darle esa alegría a mis hijas, sería un honor para mí. Mientras tanto, apunto a seguir haciendo merecimientos para un día tener ese privilegio”, finalizó.