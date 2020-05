James es ofrecido junto a otros 3 jugadores a cambio de Paul Pogba

España España

James Rodríguez pareciera el comodín del Real Madrid en estos momentos, y junto a él, estaría contemplando mandar a la escuadra inglesa a Lucas Vázquez, Brahim Díaz y al noruego Martin Odegaard, a cambio de Paul Pogba.

Los 4 jugadores nombrados no hacen parte de las prioridades del francés Zinedine Zidane, estratega del Real Madrid, por lo que el club les busca una salida digna. Sin embargo, al no tener el rótulo de estrellas, no serían vistos con buenos ojos por el United para el hipotético trueque.

Por otra parte, el equipo rojo de Mánchester no planea de ninguna manera deshacerse de Pogba, figura que el Madrid ha intentado incorporar en repetidas oportunidades, y que por el contrario, lo quiere acompañar con el extremo inglés Jadon Sancho, que actualmente está en el Borussia Dortmund de Alemania.

Entre tanto, James Rodríguez sigue haciendo trabajos con el resto del plantel madridista sin tener claro su futuro.