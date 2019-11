Javier Zavaleta renuncia al cargo de Ministro de Defensa

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

Javier Zavaleta presentó su renuncia como Ministro de Defensa la noche de este lunes, sumándose a las anteriores dimisiones presentado por el gabinete de ex presidente Evo Morales.

A través de un video y carta de renuncia publicado en el Twitter del Ministerio de Defensa, Zavaleta manifestó que la voluntad del Gobierno, la del capitán general de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la suya, fue de preservar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas al servicio de la población.

"Jamás dimos una orden para que nuestros soldados y marineros empuñen un arma contra su pueblo, y jamás la daremos. El Estado que construimos es una Bolivia en la que un militar debería encarar la defensa de su patria al lado de su pueblo y nunca contra él", dijo.

Zavaleta se sumó a la línea de las anteriores ex autoridades del gobierno de Morales, en el que acusó a Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho por la situación coyuntural del país.

"Señor Carlos Mesa, señor Fernando Camacho, un asunto político no se resuelve aumentando el calibre de la represión. Las balas no son la respuesta ni la solución a un problema, la política son las ideas contra las ideas y no el zumbar de las balas. Dios guarde a Bolivia", finalizó.