El jefe indígena y activista ambiental brasileño, Raoni Metuktire entregó un mensaje a los líderes del G7 reunidos en Biarritz para que actúen urgentemente para abordar los incendios forestales en curso en el Amazonas y les pidió que presionen al gobierno brasileño para que tome medidas para poner fin a los incendios forestales.

Raoni calificó el comportamiento del presidente brasileño era inmaduro.

Los incendios forestales en la selva amazónica han alcanzado un número récord este año, con más de 70,000 incendios detectados hasta ahora por el centro de investigación espacial de Brasil INPE, a medida que crecen las preocupaciones sobre la política ambiental del presidente derechista Jair Bolsonaro.

"Hoy estamos todos unidos, cada uno de nosotros representando a su país ante el resto del mundo, mientras tanto en Brasil, en nuestros territorios, en mi tierra, en el suelo de nuestros antepasados, la destrucción nos amenaza. Debido a que continúan los incendios inmensos para extenderse, transformando el bosque amazónico en cenizas. Así que me dirijo ahora a todos los líderes, todos ustedes que son los jefes de su país, deben tomar medidas para presionar al gobierno brasileño para que tomen medidas para poner fin definitivamente a estos incendios forestales. Tiene que parar, no podemos continuar así ", declaró Metuktire en un video.

El presidente francés anfitrión del G7, Emmanuel Macron, desvió los incendios del Amazonas a la cima de la agenda de la cumbre después de declararlos una emergencia global.

La semana pasada, Macron acusó al gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro de no hacer lo suficiente para proteger el área y de mentir sobre sus compromisos ambientales.

Los líderes del G7 acordaron anteriormente proporcionar $ 20 millones en ayuda para ayudar a detener los incendios forestales.

Raoni, cuya edad no está clara, capturó por primera vez la atención del mundo en 1989 cuando comenzó a hacer campaña para salvar su tierra natal con la estrella de rock británica Sting.

"Tenemos que hacer lo necesario para detener estos incendios para poder seguir viviendo normalmente. La situación en este momento es desastrosa, estoy muy preocupado. Es por eso que me dirijo a usted. Mire (el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Uno diría que no siempre es muy maduro, por eso no quiere conocerme. Hace mucho tiempo conocí al mariscal (Cándido Mariano da Silva) Rondon y al presidente Juscelino Kubitschek, tengo muchos jefes de estado conocidos en los últimos 60 años. Hablaron conmigo, me trataron con consideración, pudimos hablar entre nosotros. Pero Bolsonaro, ya que está en el poder, solo ha dicho cosas terribles.