Jennifer López se expone al natural en las redes

A un día de culminar el reto que anunció junto a su novio, Jennifer López mostró los favorables resultados que le dejó la dieta que consistía en dejar de consumir azúcares y carbohidratos. Mediante la misma red social por la que dieron a conocer su decisión junto a Alex Rodríguez, también subió una fotografía con el abdomen plano, para demostrar la veracidad del reto saludable.

En la imagen que subió a Instagram, se ve a la cantante con una amplia sonrisa y luciendo un sostén y un ajustado leggins, donde deja ver claramente su abdomen "día 9 y sintiendo que no puedo esperar por el día 10". Su publicación ya tiene 2.5 millones de "likes" en la red social.

A los 49 años (el próximo julio cumplirá 50), JLo es apreciada por la manera en que ha conservado su figura con el paso del tiempo.

Hace unos días compartió en Instagram una fotografía en la que dejó ver su rostro sin maquillaje y también dio de qué hablar, pues apenas tiene líneas de expresión.

Secretos de belleza

Aunque en una entrevista de 2010 Jennifer aseguró que "no hay cremas mágicas para ser bella, no existen", lo cierto es que la estrella sí tiene ciertos hábitos y rutinas que le permiten lucir bien.

“Mi mayor consejo de belleza es el que yo misma uso, suena a cliché, pero es verdad: no sol, dormir bien, tomar mucha agua, no beber y no fumar", declaró entonces a "People en Español”.

“La clave es cuidarse a uno mismo de manera real y comer saludablemente, todo eso ayuda a mantenerte joven, vibrante y sano”, añadió.