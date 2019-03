Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Dio la cara y pidió disculpas. Jerjes Justiniano Talavera (73), se dirigió a la población boliviana refiriéndose a la polémica que desató por sus controvertidas declaraciones que lanzó la noche del 26 de febrero, cuando fue distinguido por la Alcaldía cruceña como Hijo Ilustre de Santa Cruz en el aniversario 458 de la fundación.

Lo hizo la noche del lunes, en exclusivo durante el relanzamiento del programa Que No Me Pierda. El exconcejal cruceño, exdiputado, exrector de la Uagrm y exembajador de Bolivia en Brasil, agradeció a La Red Uno de Bolivia porque tuvo la oportunidad de hablar con su pueblo, por ello manifestó que no se escondió y que viajó al país carioca por una cuestión familiar.

El abogado de profesión consideró que sus declaraciones sobre el alcalde Percy Fernández fueron sacadas de contexto porque no supo explicarse bien durante su discurso. Aclaró que quiso describir a Percy como un fenómeno electoral, que el electorado sabiendo que tiene una debilidad, como “meter mano o besar sin autorización" a las mujeres, porqué no lo censura porque, entre otras cosas, “es un camba auténtico”, de esos personajes que están en “extinción”.

"Yo vengo de un hogar cristiano donde mi madre me enseñó a amar y respetar a la mujer. Jamás en mi vida he violentado a una mujer, o le he faltado el respetado, o le he robado un beso, nunca en mi vida. Jamás se me ocurrió acosar a una mujer, a una profesora o a una empleada o administrativa", expresó.

Justiniano pidió disculpas por si alguna de las mujeres "se sintieron denigradas" ante sus palabras dichas en público. Consultado por la conductora Cecilia Bellido si aprueba las actitudes del alcalde Percy Fernández, Jerjes respondió que no las aprueba.

"Es de hombre grande pedir disculpas, no me achica ni me denigra decir que me equivoqué. Me equivoqué porque le faltó a mi concepto una aclaración. No me identifico con Percy, nunca lo hice, fui crítico de Percy pero le reconozco en él dos cosas: es muy inteligente", recalcó.

"¿Saben por qué Percy no es censurado cuando se le va la mano y le tira por ahí una besada a alguien, se han preguntado ustedes?, porque nos identificamos con Percy, ese es su éxito de Percy. Todos quisiéramos hacer eso que hace Percy, pero no tenemos el coraje de hacerlo", fueron las afirmaciones de Jerjes la noche del 26 de febrero, en su discurso de agradecimiento por el reconocimiento.

Ver desde el minuto 31 en adelante